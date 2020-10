GF Vip, a letto insieme! Pierpaolo Pretelli non resiste: cosa è successo con Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 16 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati divisi dal GF Vip. Per qualche giorno, a partire dal dopo diretta di lunedì scorso, i due hanno vissuto separati: lei nel cucurio insieme a Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria, e lui rimasto nella Casa insieme agli altri inquilini. In generale, anche se Pierpaolo che è più coinvolto di Eli di più, hanno manifestato a voce alta la reciproca nostalgia, cercandosi a più riprese fino a praticare addirittura un buco nella parete che separa il cucurio dalla Casa per potersi parlare. Pretelli non ha nascosto di sentire la mancanza della sua amica speciale. Gliel’ha detto quando gli autori hanno permesso ai due gruppetti di parlarsi attraverso il vetro che separa i due ambienti. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)sono stati divisi dal GF Vip. Per qualche giorno, a partire dal dopo diretta di lunedì scorso, i due hanno vissuto separati: lei nel cucurio insieme a Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria, e lui rimasto nella Casa insieme agli altri inquilini. In generale, anche seche è più coinvolto di Eli di più, hanno manifestato a voce alta la reciproca nostalgia, cercandosi a più riprese fino a praticare addirittura un buco nella parete che separa il cucurio dalla Casa per potersi parlare.non ha nascosto di sentire la mancanza della sua amica speciale. Gliel’ha detto quando gli autori hanno permesso ai due gruppetti di parlarsi attraverso il vetro che separa i due ambienti. Poi ...

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, c’è una strana macchia nel letto: “Ha fatto la pipì addosso, non è la prima volta” - clikservernet : Grande Fratello Vip, c’è una strana macchia nel letto: “Ha fatto la pipì addosso, non è la prima volta” - Noovyis : (Grande Fratello Vip, c’è una strana macchia nel letto: “Ha fatto la pipì addosso, non è la prima volta”) Playhitm… - zazoomblog : Maria Teresa Ruta fa la pipì sul letto al GF VIP 5 social scatenati (VIDEO) - #Maria #Teresa #letto #social - infoitcultura : GF Vip: Maria Teresa Ruta fa la pipì a letto – VIDEO -