Gasperini: “Non so se la questione Juve influenzerà il Napoli, noi vogliamo fare la nostra partita” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Napoli al San Paolo. Inizia un periodo davvero duro. “Inizia una striscia molto importante di gare, quelle della Champions saranno più determinanti. Avremo le due più importanti in casa, prima ci sarà l’esordio in Danimarca. È una fase molto importante: non sarà determinante, ma visto l’inizio dovremo affrontare al meglio tutte le partite. Sono tutte gare di difficoltà notevole”. Come stanno Ilicic e Miranchuk? “Ilicic viene a Napoli, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Farà parte della squadra. Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha disperso la capacità di giocare (ride, ndr). ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro ilal San Paolo. Inizia un periodo davvero duro. “Inizia una striscia molto importante di gare, quelle della Champions saranno più determinanti. Avremo le due più importanti in casa, prima ci sarà l’esordio in Danimarca. È una fase molto importante: non sarà determinante, ma visto l’inizio dovremo affrontare al meglio tutte le partite. Sono tutte gare di difficoltà notevole”. Come stanno Ilicic e Miranchuk? “Ilicic viene a, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Farà parte della squadra. Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha disperso la capacità di giocare (ride, ndr). ...

