Fashion obsession | voglio una shacket | e la voglio adesso

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci sono giorni in cui ti senti solo con le tue ossessioni fashioniste, e altri in cui scopri che tali ossessioni hanno un nome e che quindi c’è altra gente matta (di shopping) come te che sta in fissa con la stessa cosa. È così che ieri ho scoperto che quello che desidero ormai da molte settimane non è una semplice plaid shirt, ovvero una camicia a quadri, ma una plaid SHACKET.