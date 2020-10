Dal Cts indicazioni precise da aprile sui trasporti | i Comuni si attivino

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Isi possono ancora gestire in sicurezza. Molto è stato fatto, ma bisogna focalizzarsi sulle situazioni più a rischio nei momenti di maggior affluenza del trasporto pubblico locale”. Per Sergio Iavicoli, direttore del dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), la questione attorno alla quale stanno ruotando polemiche e proteste per le conseguenze che si potrebbero registrare sul fronte della scuola, il dibattito politico e le scelte amministrative, i vertici del Governo e le richieste delle Regioni concentrati sull’obiettivo di rallentare la corsa, sempre più sostenuta, del virus, “va affrontata adesso, non si può perdere altro tempo”. Perché “gli assembramenti, anche sui mezzi pubblici, ...