Cyberpunk 2077: CD Projekt svela la collaborazione con Porsche (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante il Night City Wire di ieri sera CD Projekt RED ha annunciato una collaborazione con Porsche per Cyberpunk 2077 Ieri sera si è tenuto il quarto episodio del Night City Wire, il ricorrente evento di CD Projekt RED dedicato a Cyberpunk 2077. Durante lo show sono state mostrate molte novità interessanti come ad esempio la personalizzazione del personaggio, ma le protagoniste indiscusse dell’evento sono state le automobili. Nel corso della live abbiamo finalmente avuto il piacere di vedere più da vicino i veicoli presenti nel gioco, ma c’è stato anche un annuncio inaspettato. Infatti Durante il Night City Wire CD Projekt RED ha annunciato una collaborazione con ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante il Night City Wire di ieri sera CDRED ha annunciato unaconperIeri sera si è tenuto il quarto episodio del Night City Wire, il ricorrente evento di CDRED dedicato a. Durante lo show sono state mostrate molte novità interessanti come ad esempio la personalizzazione del personaggio, ma le protagoniste indiscusse dell’evento sono state le automobili. Nel corso della live abbiamo finalmente avuto il piacere di vedere più da vicino i veicoli presenti nel gioco, ma c’è stato anche un annuncio inaspettato. Infatti Durante il Night City Wire CDRED ha annunciato unacon ...

