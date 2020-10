Coronavirus, terapie intensive: “Ci sono più posti, ma non bastano i rianimatori” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “A fronte dell’aumento dei posti letto di Terapia intensiva (Ti) manca ad oggi un aumento in egual misura del numero degli anestesisti, venendo a minare il rapporto tra personale anestesista e posto letto in Ti”. Lo afferma Americo Ciocchetti, coordinatore del report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma (Altems). Prima dell’emergenza, evidenzia Altems, il rapporto in Italia tra anestesisti-rianimatori e posti letto di Ti era di 2,5. Per ogni posto letto c’erano cioè 2,5 unità di personale. Considerata la risposta strutturale delle regioni, ovvero l’acquisizione di personale tramite bandi per posizioni a tempo indeterminato e determinato, e l’incremento di posti letto previsto ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “A fronte dell’aumento deiletto di Terapia intensiva (Ti) manca ad oggi un aumento in egual misura del numero degli anestesisti, venendo a minare il rapporto tra personale anestesista e posto letto in Ti”. Lo afferma Americo Ciocchetti, coordinatore del report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma (Altems). Prima dell’emergenza, evidenzia Altems, il rapporto in Italia tra anestesisti-rianimatori eletto di Ti era di 2,5. Per ogni posto letto c’erano cioè 2,5 unità di personale. Considerata la risposta strutturale delle regioni, ovvero l’acquisizione di personale tramite bandi per posizioni a tempo indeterminato e determinato, e l’incremento diletto previsto ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 8.804 nuovi casi, 83 morti, +47 terapie intensive - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 4.458 contagiati con 128.098 tamponi. I morti sono 22, 1,060 guariti, +21 terapie intensive - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - Marinotoma : RT @BennyFerraro: @rossato_davide @Lilithins @GuidoCrosetto @Agenzia_Ansa @Alberto_Cirio Numeri che passione, i dati del ministero della s… - MarioSi36875732 : RT @Libero_official: #coronavirus, ecco le dieci regioni che secondo il report dell'#Iss viaggiano al ritmo di #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terapie Covid, Italia e Germania a confronto: contagi, terapie intensive, leggi Corriere della Sera Coronavirus, 4 ricoverati in terapia intensiva all'opedale di Aosta

indica al momento 382 persone positive al nuovo coronavirus. I ricoverati all'ospedale Parini sono 17, lo stesso numero di ieri, però in terapia intensiva i pazienti salgono da 3 a 4. I guariti: il ...

Dall’Asl Napoli 1 arriva lo stop ai ricoveri programmati e non urgenti

La decisione è stata presa a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus ... letto per l’Asl Napoli 1 arrivino a 222 (82 di terapia intensiva, 28 di sub intensiva, 112 di degenza), per ...

indica al momento 382 persone positive al nuovo coronavirus. I ricoverati all'ospedale Parini sono 17, lo stesso numero di ieri, però in terapia intensiva i pazienti salgono da 3 a 4. I guariti: il ...La decisione è stata presa a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus ... letto per l’Asl Napoli 1 arrivino a 222 (82 di terapia intensiva, 28 di sub intensiva, 112 di degenza), per ...