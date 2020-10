Convegno dei GI di Confindustria | Massolo | Multilateralismo in crisi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Siamo al capezzale del”. Lo ha denunciato Giampiero, presidente di Fincantieri e diplomatico di carriera nel corso del 35modei Giovani Imprenditori di, “Futuri. Pronti all’impresa” che si svolge a Roma. “Tutti i Paesi sono molto piegati a guardare al proprio interno, my country first'”, ha osservatoche tuttavia ritiene sia prematuro parlare di morte del. Resta “una delle modalità per far ripartire la comunità internazionale, ma non tramite un reset puro e semplice”, ha ammonito. “Va applicato eliminando quello scricchiolio burocratico: lo si può fare su temi come l’ambiente, il clima, la cooperazione ...