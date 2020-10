Conte, momento difficile bisogna essere uniti (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 16 OTT - Massima unità e massima disponibilità in un momento difficile per tutti i settori sociali: è l'appello del tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia del derby. "E' un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 16 OTT - Massima unità e massima disponibilità in unper tutti i settori sociali: è l'appello del tecnico dell'Inter Antonioalla vigilia del derby. "E' un ...

zazoomblog : Conte momento difficile bisogna essere uniti - #Conte #momento #difficile #bisogna - ros_raff : RT @marcobreso: Giuseppe Conte ha lasciato in anticipo la riunione del Consiglio europeo per partecipare ai funerali di Jole Santelli. Il… - _cometa18 : RT @marcobreso: Giuseppe Conte ha lasciato in anticipo la riunione del Consiglio europeo per partecipare ai funerali di Jole Santelli. Il… - Margigiambi : RT @marcobreso: Giuseppe Conte ha lasciato in anticipo la riunione del Consiglio europeo per partecipare ai funerali di Jole Santelli. Il… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Conte: «Covid? Fermarsi sarebbe disastroso per il paese»: “È un momento difficile, bisogna ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte momento Coronavirus, Franceschini: "Chiesto a Conte vertice per nuove misure" Rai News Inter, Conte: "Eriksen gioca il giusto. Sanchez? E' da valutare"

Le parole su Eriksen Sulle dichiarazioni di Eriksen: "Se all'Inter giochi poco o meno questo non lo so in questo momento per me sta giocando il giusto. Prendo sempre decisioni per il bene della ...

Inter, Conte: “Fermarsi per il Covid sarebbe disastroso. Eriksen? Gioca il giusto”

In un momento come questo dovremmo essere tutti collaborativi e ... Proviamo ad esser collaborativi per uscire nel migliore dei modi da questa situazione. Conte ha speso delle parole anche sul suo ...

Le parole su Eriksen Sulle dichiarazioni di Eriksen: "Se all'Inter giochi poco o meno questo non lo so in questo momento per me sta giocando il giusto. Prendo sempre decisioni per il bene della ...In un momento come questo dovremmo essere tutti collaborativi e ... Proviamo ad esser collaborativi per uscire nel migliore dei modi da questa situazione. Conte ha speso delle parole anche sul suo ...