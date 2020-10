Che ci facevano a pranzo insieme Rocco Siffredi e Matteo Salvini? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Rocco Siffredi? All’apparenza forse nulla, eppure i due, come ci conferma una nostra fonte, sono stati a pranzo insieme un paio di giorni fa a Roma in un noto ristorante di via Savonarola, a pochi passi dal Vaticano, dove il leader leghista è solito rifocillarsi durante i suoi soggiorni nella Capitale. Proprio mentre il Capitano era già nel ristorante, hanno fatto capolino il noto porno attore abruzzese in compagnia della moglie e di alcuni amici. Un curioso incontro che ha portato i due illustri esponenti (uno della politica, l’altro del mondo dell’hard) a sedersi a tavola insieme. Di cosa avranno discusso in questo conviviale banchetto? Abbiamo provato a chiederne conto allo stesso ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa hanno in comune? All’apparenza forse nulla, eppure i due, come ci conferma una nostra fonte, sono stati aun paio di giorni fa a Roma in un noto ristorante di via Savonarola, a pochi passi dal Vaticano, dove il leader leghista è solito rifocillarsi durante i suoi soggiorni nella Capitale. Proprio mentre il Capitano era già nel ristorante, hanno fatto capolino il noto porno attore abruzzese in compagnia della moglie e di alcuni amici. Un curioso incontro che ha portato i due illustri esponenti (uno della politica, l’altro del mondo dell’hard) a sedersi a tavola. Di cosa avranno discusso in questo conviviale banchetto? Abbiamo provato a chiederne conto allo stesso ...

