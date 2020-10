Auto elettriche - Foxconn punta a fornire componenti e servizi per il 10% del mercato (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Foxconn, azienda produttrice di dispositivi high tech e famosa sopratutto per l'assemblaggio degli iPhone, ha progetti ambiziosi anche per il mercato delle Auto elettriche. I suoi obiettivi sono stati delineati dal presidente Liu Young-way: l'azienda taiwanese punta a fornire componenti e servizi per il 10% del mercato mondiale dei veicoli a emissioni zero tra il 2025 e il 2027. Trattative in corso. La Foxconn (il cui nome ufficiale è Hon Hai Precision Industry) è attualmente il maggior produttore al mondo di apparecchi di elettronica di consumo con una quota che sfiora il 40% a livello globale. Grazie a oltre 800 mila dipendenti, assembla componenti e prodotti finiti per le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 ottobre 2020) La, azienda produttrice di dispositivi high tech e famosa sopratutto per l'assemblaggio degli iPhone, ha progetti ambiziosi anche per ildelle. I suoi obiettivi sono stati delineati dal presidente Liu Young-way: l'azienda taiwaneseper il 10% delmondiale dei veicoli a emissioni zero tra il 2025 e il 2027. Trattative in corso. La(il cui nome ufficiale è Hon Hai Precision Industry) è attualmente il maggior produttore al mondo di apparecchi di elettronica di consumo con una quota che sfiora il 40% a livello globale. Grazie a oltre 800 mila dipendenti, assemblae prodotti finiti per le ...

