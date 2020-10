Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda stanno davvero insieme? Lo scoop

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Prima ancora che questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia andasse in onda in chiaro, vi avevamo detto che ci sarebbero stati dei clamorosi risvolti. Dopo aver visto infatti i primi due episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 2020 avevamo cercato di capire cosa fosse successo alle tre coppie protagoniste e, grazie alle segnalazioni, che confermavano quanto scoperto, vi avevamo raccontato che il finale di questa edizione sarebbe stato clamoroso! E prima che la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia andasse in onda martedì, vi avevamo confermato della fine della storia trae Nicole Soria dicendovi anche che ci sarebbero stati altri risvolti clamorosi. Vi avevamo rivelato, lunedì 13 ottobre, chealla fine si sarebbe fidanzato con un’altra sposa! La notizia è arrivata ...