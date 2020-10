Agnelli: Il Presidente della Juve punta a riavere gli scudetti persi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli non ha mai nascosto di voler conquistare come primo obiettivo il 10 scudetto di fila. E di continuare a primeggiare soprattutto in Italia, per poi provare in futuro a fare lo stesso in Europa. Ma gli scudetti persi nell’era Calciopoli e vinti sul campo sono una ferita ancora aperta per la Juve. Ed è per questo che il Presidente Agnelli è ricorso al Tar per provare a riottenere i scudetti che gli sono stati sottratti. Leggi anche: Agnelli ha regolato il mercato bianconero Juventus: Andrea Agnelli punta a riavere i scudetti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilntus Andreanon ha mai nascosto di voler conquistare come primo obiettivo il 10 scudetto di fila. E di continuare a primeggiare soprattutto in Italia, per poi provare in futuro a fare lo stesso in Europa. Ma glinell’era Calciopoli e vinti sul campo sono una ferita ancora aperta per la. Ed è per questo che ilè ricorso al Tar per provare a riottenere iche gli sono stati sottratti. Leggi anche:ha regolato il mercato bianconerontus: Andrea...

juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : A tutto campo. Qui ?? - juventusfc : LIVE ?? ALLE 15.30 SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea de… - fantus74 : RT @Anna_1897: Andrea #Agnelli dovrebbe parlare a reti unificate e in mondovisione. Ciò che dice non è mai banale, scontato. Conosce bene l… - geomiglio : RT @daniTro91: Ecco il momento esatto in cui il Presidente Agnelli ha appoggiato il cazzo in testa a tutti ?? -