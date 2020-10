Veronica Franco morta a 19 anni: aveva commosso a Tu sì que vales (Di giovedì 15 ottobre 2020) Veronica Franco è morta a soli 19 anni: aveva commosso il pubblico e la giuria di Tu sì que vales cantando il brano ‘Halleluja’. Lutto per Tu sì que vales. A soli 19 anni è morta Veronica Franco che si era presentata sul palco del talent show di canale 5 emozionando tutti cantando il brano … L'articolo Veronica Franco morta a 19 anni: aveva commosso a Tu sì que vales è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)a soli 19il pubblico e la giuria di Tu sì quecantando il brano ‘Halleluja’. Lutto per Tu sì que. A soli 19che si era presentata sul palco del talent show di canale 5 emozionando tutti cantando il brano … L'articoloa 19a Tu sì queè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : ULTIM'ORA È morta Veronica Franco, la cantante di 'Tu si que vales' - repubblica : Morta Veronica Franco, la sua 'Halleluja' a 'Tu si que vales' aveva emozionato l'Italia - tuttouomini : Chi era Veronica Franco malattia causa morte e Tu Si Que Vales - - g_bonincontro : Check out this article: La leucemia si porta via una piccola guerriera dalla voce angelica: è morta a soli 19 anni… - Notiziedi_it : È morta Veronica Franco, la cantante in sedia a rotelle che ha commosso Tu sì que vales -