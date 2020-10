Previsioni Meteo Toscana: domani nuvolosità variabile con locali rovesci (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani nuvolosità variabile con locali rovesci. Venti: deboli orientali. Mari: mossi. Temperature: minime in lieve calo; massime stazionarie o in lieve aumento. Sabato 17 sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio in particolare sui rilievi. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo le minime; stazionarie le massime. Domenica 18 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie, su valori leggermente inferiori alla media.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani nuvolositàcon. Venti: deboli orientali. Mari: mossi. Temperature: minime in lieve calo; massime stazionarie o in lieve aumento. Sabato 17 sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio in particolare sui rilievi. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo le minime; stazionarie le massime. Domenica 18 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie, su valori leggermente inferiori alla media.L'articolo ...

