Pescara-Empoli-2020: formazioni e dove vederla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sabato 17 Ottobre nello Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia alle ore 16:00 si disputerà la partita Pescara-Empoli-2020 di Serie B. La squadra di casa ha conquistato solo un punto e ha perso in malo modo con la Reggina, mentre l’Empoli ha pareggiato con il Monza, ed ha conquistato 4 punti. Leggi anche: Rinviata Monza-Vicenza, 7 giocatori brianzoli sono risultati positivi Pescara-Empoli: formazioni Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Maistro, Valdifiori, Omeonga; Galano, Ceter, Di Grazia. Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Zurkowski; Moreo; Mancuso, La Mantia. Quote I maggiori siti di scommesse sportive puntano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sabato 17 Ottobre nello Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia alle ore 16:00 si disputerà la partitadi Serie B. La squadra di casa ha conquistato solo un punto e ha perso in malo modo con la Reggina, mentre l’ha pareggiato con il Monza, ed ha conquistato 4 punti. Leggi anche: Rinviata Monza-Vicenza, 7 giocatori brianzoli sono risultati positivi(4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Maistro, Valdifiori, Omeonga; Galano, Ceter, Di Grazia.(4-3-1-2): Brignoli, Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Zurkowski; Moreo; Mancuso, La Mantia. Quote I maggiori siti di scommesse sportive puntano ...

