MIT | 137 | 2 mln a enti locali per ciclovie urbane

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che assegna 137,2 milioni di euro agli enti locali per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La ripartizione assegna 51,4 milioni per l'annualità 2020 e 85,8 milioni per il 2021. Il provvedimento, in linea con il Decreto Rilancio che introduce gli incentivi per l'acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all'emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla ...

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che assegna ...

Ciclovie: Mit, in Gazzetta il decreto che assegna agli enti locali 137,2 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mit che assegna 137,2 mln di euro agli enti locali per la progettazione e realizzazione di ciclovie urba ...

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che assegna ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mit che assegna 137,2 mln di euro agli enti locali per la progettazione e realizzazione di ciclovie urba ...