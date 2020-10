Lucia Caiazza | morta per le botte del marito | lui solo ora in manette (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ennesima vittima di femminicidio, Lucia Caiazza sarebbe morta proprio per via della condotta del marito violento, arrestato però solo ora. Il caso di Lucia Caiazza aveva fatto molto discutere. Lei era morta nel corso del lockdown della primavera del 2020, durante l’epidemia di Coronavirus. Era la metà di maggio quando la donna, 52 anni, rimediò … L'articolo Lucia Caiazza morta per le botte del marito lui solo ora in manette è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ennesima vittima di femminicidio,sarebbeproprio per via della condotta delviolento, arrestato peròora. Il caso diaveva fatto molto discutere. Lei eranel corso del lockdown della primavera del 2020, durante l’epidemia di Coronavirus. Era la metà di maggio quando la donna, 52 anni, rimediò … L'articoloper ledelluiora inè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

