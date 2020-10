L’epidemia è in fase acuta, il virus circola in tutta Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Redazione “Si assiste ad una accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che rischiano, in alcune Regione, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese”. E’ quanto si legge nel report … L’epidemia è in fase acuta, il virus circola in tutta Italia Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 16 ottobre 2020) Redazione “Si assiste ad una accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in unacon aumento progressivo nel numero dei casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che rischiano, in alcune Regione, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese”. E’ quanto si legge nel report … L’epidemia è in, ilinImpronta Unika.

