Il governo non molla: gli italiani non devono sapere nulla sul piano anti-Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo non molla e non intende fare passi indietro. Né tantomeno svelare che cosa conteneva il piano Nazionale anti-Covid. Il ministero della Salute, "trascinato in Tribunale" da Fratelli d'Italia sulla mancata divulgazione del piano si è costituito in giudizio "per resistere al ricorso". La notizia è stata pubblicata dal Giornale in un articolo in esclusiva. Il ricorso è stato presentato al Tar. piano anti-Covid, FdI porta in tribunale il governo Due giorni fa in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook Galeazzo Bignami aveva annunciato l'azione contro il governo. «Abbiamo portato il governo ...

Ultime Notizie dalla rete : governo non Cambia il governo non la sostanza: da 2 anni Italia non ha un piano contro la tratta di esseri umani Fanpage.it Il sogno di Daniel Roseberry, un americano a Parigi a capo della maison Schiaparelli

Com'e` entrato nella mente di un personaggio unico come Schiaparelli? Elsa era un'outsider, e poiche´ sono un raro esempio di americano a capo di una Maison francese mi e` stato piu` facile entrare in ...

Il cashback di Stato per gli acquisti elettronici sarà tassato? In teoria no, ma manca la norma

In arrivo dal 1° dicembre cashback di Stato, super cashback e lotteria degli scontrini per spingere gli acquisti con strumenti tracciabili mentre il Covid-19 frena l’uso del contante ...

