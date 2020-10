Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini al presidente Conte: il commosso addio a Jole Santelli (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ un dolore davvero grande per tutte le persone che hanno conosciuto Jole Santelli e che sono state vicino a lei in questi anni, durante la sua battaglia. Oggi la drammatica notizia della sua morte, una notizia che ha sconvolto tutti. E sono tantissimi i messaggi di stima per la presidente della regione Calabria che ci ha lasciati così prematuramente, aveva solo 51 anni. Parole di affetto da parte di tutti per la famiglia di Jole Santelli, che affronterà il dolore più grande, un vuoto incolmabile. E proprio di un vuoto nelle anime di tutti, parla Silvio Berlusconi, nel suo addio a una donna che ha stimato moltissimo e che oggi ricorda con dolci parole piene di affetto e di stima.Sono tantissimi i commenti e le parole di chi Jole ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ un dolore davvero grande per tutte le persone che hanno conosciutoe che sono state vicino a lei in questi anni, durante la sua battaglia. Oggi la drammatica notizia della sua morte, una notizia che ha sconvolto tutti. E sono tantissimi i messaggi di stima per ladella regione Calabria che ci ha lasciati così prematuramente, aveva solo 51 anni. Parole di affetto da parte di tutti per la famiglia di, che affronterà il dolore più grande, un vuoto incolmabile. E proprio di un vuoto nelle anime di tutti, parla Silvio Berlusconi, nel suoa una donna che ha stimato moltissimo e che oggi ricorda con dolci parole piene di affetto e di stima.Sono tantissimi i commenti e le parole di chi...

