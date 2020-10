Cate Blanchette | Leonardo Di Caprio e Meryl Streep in Don’t Look Up

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Cast di Don’tUp – Photo Credits: Coming SoonÈ stato annunciato il cast della nuova commedia firmata Adam McKay, Don’tUp. Nomi stellari, a partire dalla protagonista Jennifer Lawrence, comeDiBlanchett. Si uniranno a loro Ariana Grande, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tom Sisley. Tra tutti gli attori, pare che la maggiore difficoltà sia stata convincereDiad entrare nel cast. L’agenda dell’attore era infatti già impegnata dal suo prossimo film diretto da Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. L’attore ha poi però accettato, e con Don’t ...

Cast stellare per il nuovo film Don't Look Up: Cate Blanchette, Leonardo Di Caprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ariana ...Si uniranno a Jennifer Lawrence per 'Don't Look Up', la nuova commedia di Adam McKay targata Netflix. E con loro ci saranno anche Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Cate Blanchett ...