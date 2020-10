Uno spot della sorella di George Floyd per invitare a votare Biden (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un segnale perciso per la 'blexit' invocata da Trump, ossia la scelta degli afro-americani di abbandonare i democratici e passare dalla parte del miliardario che - casualmente - è l'idolo dei ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un segnale perciso per la 'blexit' invocata da Trump, ossia la scelta degli afro-americani di abbandonare i democratici e passare dalla parte del miliardario che - casualmente - è l'idolo dei ...

Nel video di 30 secondi, intitolato "Change", Floyd ricorda l'incontro di Biden con la sua famiglia a giugno, dicendo che era "lì per ascoltare" e descrive il candidato democratico come "molto sincero ...

Kanye West punta alla Casa Bianca con uno spot elettorale

Dopo l'annuncio lo scorso 4 luglio, il cantante e marito di Kim Kardashian riparte alla volta delle presidenziali americane. Riuscirà a scalzare ...

