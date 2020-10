MET Group acquisisce un parco eolico da 42 MW in Bulgaria (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Milano, 14 ottobre 2020) - MET Group, società energetica europea con sede in Svizzera, ha acquisito una partecipazione del 100% in un parco eolico da 42 megawatt in Bulgaria, dopo aver firmato uno Share Purchase Agreement con l'italiana Enel Green Power. La transazione fa parte della strategia di crescita di MET per sviluppare un significativo portafoglio di energie rinnovabili nella regione Central Eastern Europe (CEE). Milano, 14 ottobre 2020 - Il 12 ottobre MET Group ha siglato uno Share Purchase Agreement con Enel Green Power S.p.A., la divisione rinnovabile di Enel Group, per l'acquisizione di un parco eolico da 42 MW situato vicino a Kavarna, nel nord-est della Bulgaria. Il closing della transazione dovrebbe avvenire entro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Milano, 14 ottobre 2020) - MET, società energetica europea con sede in Svizzera, ha acquisito una partecipazione del 100% in unda 42 megawatt in, dopo aver firmato uno Share Purchase Agreement con l'italiana Enel Green Power. La transazione fa parte della strategia di crescita di MET per sviluppare un significativo portafoglio di energie rinnovabili nella regione Central Eastern Europe (CEE). Milano, 14 ottobre 2020 - Il 12 ottobre METha siglato uno Share Purchase Agreement con Enel Green Power S.p.A., la divisione rinnovabile di Enel, per l'acquisizione di unda 42 MW situato vicino a Kavarna, nel nord-est della. Il closing della transazione dovrebbe avvenire entro ...

(Milano, 14 ottobre 2020) - MET Group, società energetica europea con sede in Svizzera, ha acquisito una partecipazione del 100% in un parco eolico da 42 megawatt in Bulgaria, dopo aver firmato uno ...

