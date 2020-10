Maria Chiara, la posizione del fidanzato ora si aggrava (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Gnucci, il fidanzato della 18enne morta per overdose nei giorni scorsi, è accusato di omicidio preterintenzionale. Maria Chiara aveva assunto eroina ricevuta proprio dal suo fidanzato per il suo compleanno. Si aggrava la posizione di Francesco Gnucci, il fidanzato della giovane Maria Chiara Previtali. Quest’ultima ha perso la vita ad appena 18 anni, proprio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Gnucci, ildella 18enne morta per overdose nei giorni scorsi, è accusato di omicidio preterintenzionale.aveva assunto eroina ricevuta proprio dal suoper il suo compleanno. Siladi Francesco Gnucci, ildella giovanePrevitali. Quest’ultima ha perso la vita ad appena 18 anni, proprio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Maria Chiara, morta di overdose nel giorno dei suoi 18 anni. Il fidanzato: "La droga era il suo regalo di compleanno". Non solo Maria Chiara. In Umbria c'è un problema eroina fra i giovanissimi. Maria Chiara. Morta per overdose. Aveva ricevuto eroina dal fidanzato come regalo per i suoi 18 anni.