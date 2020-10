L’Europa mette in black-list 20 aziende tech a rischio monopolio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Photo credit should read DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)Dopo la pubblicazione degli esiti delle indagini dell’antitrust statunitense sui colossi tecnologici, ora anche la Commissione europea ha deciso una stretta sulle regole da applicare alle big tech internazionali per limitare il loro monopolio. Secondo quanto riporta il Financial Times, le autorità europee stanno compilando una sorta di “lista nera” delle società tecnologiche a cui imporre norme più rigide per tutelare la concorrenza di mercato. In base a quanto riportato, in tutto potrebbero essere circa una ventina le compagnie che figureranno nella lista, e tra queste è probabile che ci saranno anche giganti della Silicon Valley come Facebook, Apple e Google, con i quali l’antitrust europea si è ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Photo credit should read DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)Dopo la pubblicazione degli esiti delle indagini dell’antitrust statunitense sui colossi tecnologici, ora anche la Commissione europea ha deciso una stretta sulle regole da applicare alle biginternazionali per limitare il loro. Secondo quanto riporta il Financial Times, le autorità europee stanno compilando una sorta di “a nera” delle società tecnologiche a cui imporre norme più rigide per tutelare la concorrenza di mercato. In base a quanto riportato, in tutto potrebbero essere circa una ventina le compagnie che figureranno nellaa, e tra queste è probabile che ci saranno anche giganti della Silicon Valley come Facebook, Apple e Google, con i quali l’antitrust europea si è ...

