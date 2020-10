La ricetta della torta sacher di Benedetta Parodi arriva dai social (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal nuovo libro di Benedetta Parodi, arriva anche la ricetta della torta sacher. Una ricetta dolce che non può mancare nel ricettario di chi ama le ricette di Benedetta Parodi. La conduttrice spiega che questo dolce ha per lei un significato importante.La Parodi ha scritto sui social: “Questa non è solo una ⁣sacher. E’ la storia della prima volta in assoluto che ho preparato una torta (in modo disastroso), è la storia della mia adolescenza… è la storia del mio primo bacio. Eccovi la ricetta della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal nuovo libro dianche la. Unadolce che non può mancare nelrio di chi ama le ricette di. La conduttrice spiega che questo dolce ha per lei un significato importante.Laha scritto sui: “Questa non è solo una ⁣. E’ la storiaprima volta in assoluto che ho preparato una(in modo disastroso), è la storiamia adolescenza… è la storia del mio primo bacio. Eccovi la...

Pasta alla Nerano: zucchine, provolone del Monaco e una cremosità inaudita

La pasta alla Nerano è un famoso primo piatto della tradizione culinaria campana a base di zucchine e provolone del monaco. La ricetta nacque a Nerano negli anni Cinquanta quando una ristoratrice, ...

