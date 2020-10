Kingdom Hearts: Melody of Memory - prova (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'industria videoludica, esistono pochi brand capaci di catalizzare l'attenzione del grande pubblico come fa Kingdom Hearts. Il bizzarro quanto riuscitissimo connubio tra i mondi Square Enix e Disney che fin dal lontano 2002 ha portato intere generazioni di videogiocatori in un emozionante viaggio tra alcuni degli universi più affascinanti della cultura pop, è recentemente giunto ad un primo, importantissimo traguardo. Dopo ben diciassette anni dal primo episodio ed un quantitativo spaventoso di spin-off e remastered, infatti, Kingdom Hearts III è finalmente arrivato sul mercato, portando con sé la conclusione della cosiddetta Saga dei Cercatori dell'Oscurità iniziata all'epoca di PlayStation 2. Per chi ha avuto la fortuna di crescere assieme ai personaggi del gioco, la terza ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'industria videoludica, esistono pochi brand capaci di catalizzare l'attenzione del grande pubblico come fa. Il bizzarro quanto riuscitissimo connubio tra i mondi Square Enix e Disney che fin dal lontano 2002 ha portato intere generazioni di videogiocatori in un emozionante viaggio tra alcuni degli universi più affascinanti della cultura pop, è recentemente giunto ad un primo, importantissimo traguardo. Dopo ben diciassette anni dal primo episodio ed un quantitativo spaventoso di spin-off e remastered, infatti,III è finalmente arrivato sul mercato, portando con sé la conclusione della cosiddetta Saga dei Cercatori dell'Oscurità iniziata all'epoca di PlayStation 2. Per chi ha avuto la fortuna di crescere assieme ai personaggi del gioco, la terza ...

Kingdom Hearts: Melody of Memory è un Rhythm action Game con elementi GDR, il primo per la serie Kingdom Hearts. Il viaggio di Sora, Kairi e Riku non si era concluso con l’uscita di Kingdom Hearts III ...

La demo di Kingdom Hearts: Melody of Memory sarà ufficialmente disponibile dal 15 ottobre. Dopo aver svelato che la versione di prova del titolo sarebbe arrivata a metà ottobre, il profilo Twitter gia ...

