Il virus accelera, record da inizio pandemia: 7.332 nuovi casi. Due regioni a rischio lockdown (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giornata nera. La curva di contagi da coronavirus in Italia ha raggiunto un nuovo picco: i 7.332 nuovi casi registrati nelle ultime 24 sono un nuovo record. Non ce n’erano mai stati così tanti in un singolo giorno (a fronte, però, di un numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore non comparabile con quello relativo al primo record). Leggero aumento anche dei decessi, saliti a 43 dopo i 41 di ieri: i guariti sono invece 2.037. Situazione più grave in Lombardia e Campania Gli attualmente positivi si sono quindi avvicinati pericolosamente a quota 100mila. Gli asintomatici in isolamento domiciliare (86.436) sono la stragrande maggioranza, però non possono essere ignorati i numeri ospedalieri in costante aumento: i ricoverati con sintomi sono saliti a 5.470 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giornata nera. La curva di contagi da coronain Italia ha raggiunto un nuovo picco: i 7.332registrati nelle ultime 24 sono un nuovo. Non ce n’erano mai stati così tanti in un singolo giorno (a fronte, però, di un numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore non comparabile con quello relativo al primo). Leggero aumento anche dei decessi, saliti a 43 dopo i 41 di ieri: i guariti sono invece 2.037. Situazione più grave in Lombardia e Campania Gli attualmente positivi si sono quindi avvicinati pericolosamente a quota 100mila. Gli asintomatici in isolamento domiciliare (86.436) sono la stragrande maggioranza, però non possono essere ignorati i numeri ospedalieri in costante aumento: i ricoverati con sintomi sono saliti a 5.470 ...

Il Covid accelera nelle Rsa italiane: col nuovo Dpcm limiti all’accesso di parenti e visitatori

nonostante anche l'ultimo Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte contenga delle ulteriori misure per contenere in questi luoghi sensibili la trasmissione del virus.

