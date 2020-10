Iconize disattiva il profilo Instagram, ma il web crede sia una strategia: ecco perché (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Iconize dopo avere raccontato la verità ed essersi scusato con i follower, ha deciso anche di disattivare il suo profilo di Instagram. L’influencer aveva detto di volersi prendere una pausa da internet e, questa “mossa” è stata considerata dal web una vera strategia per non perdere follower. Iconize disattiva il profilo Instagram, ma il web... L'articolo Iconize disattiva il profilo Instagram, ma il web crede sia una strategia: ecco perché proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dopo avere raccontato la verità ed essersi scusato con i follower, ha deciso anche dire il suodi. L’influencer aveva detto di volersi prendere una pausa da internet e, questa “mossa” è stata considerata dal web una veraper non perdere follower.il, ma il web... L'articoloil, ma il websia unaperché proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nacino6 : Non si spara sulla crocerossa !!!???? #GFVIP Iconize ha disattivato il profilo Instagram - matteonalin : RT @trash_italiano: Iconize ha disattivato il profilo Instagram - blogtivvu : Iconize disattiva il profilo Instagram, ma il web crede sia una strategia: ecco perché - llauransia : RT @eleonvra: iconize che disattiva instagram per non perdere followers: - ourbenzlove : RT @eleonvra: iconize che disattiva instagram per non perdere followers: -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize disattiva Iconize disattiva Instagram, ma le sue parole non convincono tutti Novella 2000 Iconize disattiva il profilo Instagram, ma il web crede sia una strategia: ecco perché

Iconize disattiva il suo profilo di Instagram ma il web crede sia ancora una strategia: ecco perché e le precedenti scuse dell'influencer.

Iconize disattiva Instagram, ma le sue parole non convincono tutti

Nelle ultime ore Iconize ha deciso di disattivare il profilo Instagram. Dopo la vicenda che lo ha riguardato gli scorsi giorni, ossia l’aver finto un’aggressione omofoba, l’influencer ha detto la sua.

Iconize disattiva il suo profilo di Instagram ma il web crede sia ancora una strategia: ecco perché e le precedenti scuse dell'influencer.Nelle ultime ore Iconize ha deciso di disattivare il profilo Instagram. Dopo la vicenda che lo ha riguardato gli scorsi giorni, ossia l’aver finto un’aggressione omofoba, l’influencer ha detto la sua.