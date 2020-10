Formula E, Nissan conferma Buemi e Rowland (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A quattro mesi dall’inizio della settima stagione di Formula E, Nissan ha annunciato la riconferma per il terzo anno consecutivo della coppia formata da Sebastien Buemi ed Oliver Rowland. Il secondo posto raggiunto al termine della Season 6 nella classifica per team ha convinto i vertici della casa giapponese ad evitare inutili stravolgimenti. Sarà la scelta giusta per puntare al titolo? Nissan Buemi Rowland, risultati soddisfacenti La stagione 2019/20 di Formula E, conclusasi nello scorso mese di agosto, è stata più che positiva, soprattutto per il piazzamento alle spalle di una DS Techeetah dominante. Anche i piloti hanno ben figurato nonostante una quarta ed una quinta piazza finale, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A quattro mesi dall’inizio della settima stagione diE,ha annunciato la riper il terzo anno consecutivo della coppia formata da Sebastiened Oliver. Il secondo posto raggiunto al termine della Season 6 nella classifica per team ha convinto i vertici della casa giapponese ad evitare inutili stravolgimenti. Sarà la scelta giusta per puntare al titolo?, risultati soddisfacenti La stagione 2019/20 diE, conclusasi nello scorso mese di agosto, è stata più che positiva, soprattutto per il piazzamento alle spalle di una DS Techeetah dominante. Anche i piloti hanno ben figurato nonostante una quarta ed una quinta piazza finale, con ...

