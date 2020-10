Costa Smeralda riparte in tutta sicurezza

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ha tutte le sembianze di un nuovo e gioioso battesimo la ripartenza di Costa Smeralda dopo il lungo e forzato stop. La giovane ammiraglia del gruppo Costa, infatti, il 10 ottobre è partita nuovamente dal porto di Savona per il Mediterraneo occidentale, tornando ad offrire ai propri ospiti vacanze indimenticabili. L’itinerario di una settimana, studiato appositamente per la ripartenza, è dedicato alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia, e permette di visitare splendide città d’arte italiane, ma anche di godersi aree e parchi naturali di rara bellezza, oltre a gustare piatti e prodotti della tradizione gastronomica locale.