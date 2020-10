Coronavirus Puglia, maxi focolaio in Rsa ad Alberobello. Sindaco chiude le scuole (Di mercoledì 14 ottobre 2020) scuole e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad Alberobello, in provincia di Bari, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII sono stati diagnosticati alcuni contagi di Coronavirus. La decisione è stata comunicata dal Sindaco Michele Longo. Nella struttura sono risultati positivi 59 ospiti su 63 e 12 operatori su 23. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 ottobre 2020)e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad, in provincia di Bari, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII sono stati diagnosticati alcuni contagi di. La decisione è stata comunicata dalMichele Longo. Nella struttura sono risultati positivi 59 ospiti su 63 e 12 operatori su 23.

