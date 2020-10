CIV 2020, tutti i titoli in palio nel round finale di Vallelunga (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo fine settimana si disputerà a Vallelunga il round finale del CIV 2020, dove verranno assegnati i titoli di tutte le categorie. In Superbike Savadori vs Cavalieri, in Moto3 Zannoni, Perez e Surra sono i tre contendenti al titolo Questo week-end all’Autodromo di Vallelunga si svolgerà il round finale del CIV 2020. Edizione segnata dall’emergenza Covid, ma che alla fine è riuscita a regalare lo stesso grande spettacolo e in questo finale di stagione i titoli Superbike, Moto3, Supersport, Supersport300 e PreMoto3 verranno tutti assegnati nello storico circuito di Campagnano di Roma. In Superbike, Savadori è molto vicino a conquistare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo fine settimana si disputerà aildel CIV, dove verranno assegnati idi tutte le categorie. In Superbike Savadori vs Cavalieri, in Moto3 Zannoni, Perez e Surra sono i tre contendenti al titolo Questo week-end all’Autodromo disi svolgerà ildel CIV. Edizione segnata dall’emergenza Covid, ma che alla fine è riuscita a regalare lo stesso grande spettacolo e in questodi stagione iSuperbike, Moto3, Supersport, Supersport300 e PreMoto3 verrannoassegnati nello storico circuito di Campagnano di Roma. In Superbike, Savadori è molto vicino a conquistare il ...

