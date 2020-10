Blizzard chiude l' ufficio di Versailles e i dipendenti scioperano in piazza

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un gruppo di sindacati che rappresenta iin Francia ha chiesto uno sciopero, in seguito alla notizia che la società stando l'die mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro durante la pandemia. I sindacati hanno rilasciato una dichiarazione, invitando i lavoratori a scioperare "per difendere il lavoro e salvare l'azienda". Nella dichiarazione congiunta di CGT, SPECIS-UNSA e CFE-CGC, i sindacati affermano chein realtà avrebbe pianificato questa chiusura da molto tempo, ma che ha sempre negato. "Questo è uno shock per iche non si aspettavano quell'annuncio. In 15 anni, molti di noi hanno lasciato le loro case da tutta Europa per entrare a far parte dell'azienda, le persone hanno ...