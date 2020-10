Antonella Clerici commossa per la morte di Gianfranco De Laurentiis: “Maestro, amico e papà” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Antonella Clerici ricorda commossa il giornalista Gianfranco De Laurentiis dopo aver saputo della sua morte in diretta tv. La conduttrice di È sempre mezzogiorno si è lasciata andare alla commozione, parlando del rapporto di grande stima e amicizia con lo storico giornalista Rai scomparso all’età di 81 anni. Antonella infatti esordì sul piccolo schermo insieme a lui, conducendo Dribbling nel 1990. “Ho iniziato la trasmissione con un malessere, non sapevo cosa fosse – ha confessato la Clerici, rivolgendosi ai telespettatori con la consueta sincerità -. Durante la pubblicità mi hanno detto che oggi se n’è andato il mio amico di sempre, Gianfranco De ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ricordail giornalistaDedopo aver saputo della suain diretta tv. La conduttrice di È sempre mezzogiorno si è lasciata andare alla commozione, parlando del rapporto di grande stima e amicizia con lo storico giornalista Rai scomparso all’età di 81 anni.infatti esordì sul piccolo schermo insieme a lui, conducendo Dribbling nel 1990. “Ho iniziato la trasmissione con un malessere, non sapevo cosa fosse – ha confessato la, rivolgendosi ai telespettatori con la consueta sincerità -. Durante la pubblicità mi hanno detto che oggi se n’è andato il miodi sempre,De ...

KillerJoe67 : RT @GiuSette7: È morto Gianfranco De Laurentiis. Per chi ha la mia età il ricordo non può che andare a Dribbling e Domenica Sprint; il saba… - clikservernet : Antonella Clerici: “Ciao Gianfranco, sei stato un maestro, un padre”. L’addio della conduttrice a De Laurentiis - Noovyis : (Antonella Clerici: “Ciao Gianfranco, sei stato un maestro, un padre”. L’addio della conduttrice a De Laurentiis)… - CheCucino_it : New post: Terribile lutto per Antonella Clerici: “Sei stato un maestro, un padre” - FQMagazineit : Antonella Clerici: “Ciao Gianfranco, sei stato un maestro, un padre”. L’addio della conduttrice a De Laurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: "Mia figlia Maelle ha nonna nera e nonno bianco, mai una domanda sul colore della pelle" Liberoquotidiano.it Morto Gianfranco De Laurentiis: il giornalista Rai aveva 81 anni

Dal 1987 al 1996 ha condotto Domenica Sprint assieme ad altri colleghi tra cui Antonella Clerici. Poi ha presentato programmi come: La Domenica sportiva, Pole Position e Dribbling. Per Rai ...

Antonella Clerici in lacrime per Gianfranco De Laurentiis: “Un maestro”

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta per la morte di Gianfranco De Laurentiis Una puntata difficile per Antonella ...

Dal 1987 al 1996 ha condotto Domenica Sprint assieme ad altri colleghi tra cui Antonella Clerici. Poi ha presentato programmi come: La Domenica sportiva, Pole Position e Dribbling. Per Rai ...È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta per la morte di Gianfranco De Laurentiis Una puntata difficile per Antonella ...