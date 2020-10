Amadeus gaffe in diretta | concorrente in imbarazzo | “Mi chiamo…”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) È arrivata al centro del palco de I soliti Ignoti-Il ritorno per presentarsi. Ma a causa della forte ed incontenibile emozione si è bloccata all’improvviso. L’ignoto numero 2 ha avuto qualche piccolo imprevisto durante il suo momento televisivo. Invitata daal centro del palco, è riuscita a dire timidamente soltanto il suo nome “Mi chiamo Anita…”. Fissando poi lo sguardo del conduttore, si è voltata per l’, giustificando il suo gesto con un filo di voce: “Mi sono impappinata” . La reazione diTradita probabilmente dall’emozione di trovarsi su Rai Uno, Anita ha avuto un piccolo imprevisto durante la puntata, dimenticando come proseguire la sua presentazione. Mal’ha subito tranquillizzata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus gaffe

Liberoquotidiano.it

