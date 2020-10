Alessia Marcuzzi in isolamento: «Sono leggermente positiva al Covid» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conduttrice ed ex di Simone Inzaghi allenatore della Lazio è intervenuta in collegamento a Le Iene: non ha potuto essere in studio perché ha fatto il tampone ed è risultata positiva. Alessia è in isolamento: «Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!» Alessia Marcuzzi in isolamento: «Sono leggermente positiva al Covid» ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conduttrice ed ex di Simone Inzaghi allenatore della Lazio è intervenuta in collegamento a Le Iene: non ha potuto essere in studio perché ha fatto il tampone ed è risultataè in: «Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!»in: «al» ITA Sport Press.

