Ripetuti problemi Rocket League il 13 ottobre | cosa non funziona

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Purtroppo si registrano ancorain questo martedì 13. Ci troviamo al cospetto di un nuovo malmento distante circa 24 ore dall’ultimo verificatosi solo nella mattina di ieri. Il noto titolo di Psyonix deve dunque vedersela con nuovi errori che di certo non sono graditi ai giocatori. Le prime difficoltà per, in questa giornata del 13, si sono verificati a partire dalle ore 14 e sono ancora in corso al momento di questa pubblicazione. Grazie alle informazioni relative allo status del servizio sembrerebbe proprio che i server adibiti al gioco siano inattivi e per questo motivo l’accesso al titolo sia difficoltoso o impossibile. Ad ogni modo, si verificano pure arresti ...