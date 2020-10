Nuovo Dpcm, Conte: “Stop a gite scolastiche, mascherine anche in casa” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte si è espresso sulle possibili misure del Nuovo Dpcm che dovrebbe essere ufficializzato ad ore Si fanno sempre più insistenti e certe le voci in merito al Nuovo Dpcm che potrebbe essere licenziato in giornata. Intanto, i colleghi dell‘Ansa hanno riportato nuove parole del premier Giuseppe Conte che spiega: “Nel Dpcm … L'articolo Nuovo Dpcm, Conte: “Stop a gite scolastiche, mascherine anche in casa” proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Giuseppesi è espresso sulle possibili misure delche dovrebbe essere ufficializzato ad ore Si fanno sempre più insistenti e certe le voci in merito alche potrebbe essere licenziato in giornata. Intanto, i colleghi dell‘Ansa hanno riportato nuove parole del premier Giuseppeche spiega: “Nel… L'articolo: “Stop ain casa” proviene da .

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - RaiNews : Le principali novità del nuovo #dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni - Fabio_Trombetti : Nuovo dpcm in italietta ricominciano le comiche e gli italiani pecoroni vigliacchi senza dignità si mettono a squadra #italiettadagettare - Adri19510 : RT @ChiodiDonatella: ECCO LA BOZZA DEL NUOVO #DPCM DI #CONTE #Mascherine. #Feste. #Stadi. #Locali. Le nuove misure anti- #Covid del #gover… -