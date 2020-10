Juventus, contatti con gli agenti di Alaba. Due strade possibili: affare a costo zero a giugno o acquisto a gennaio (Di martedì 13 ottobre 2020) Alaba può arrivare a parametro zero alla fine di questa stagione ma non è esclusa, visti i buoni rapporti con il Bayern Monaco il suo sbarco a Torino a gennaio Leggi su 90min (Di martedì 13 ottobre 2020)può arrivare a parametroalla fine di questa stagione ma non è esclusa, visti i buoni rapporti con il Bayern Monaco il suo sbarco a Torino a

gmlavolpe : RT @PaPaganini: Buonasera. Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E… - Roberta_Siro : RT @PaPaganini: Buonasera. Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E… - LuigiBevilacq17 : RT @PaPaganini: Buonasera. Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E… - BarDalCT : RT @PaPaganini: Buonasera. Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E… - Domenico1oo777 : RT @PaPaganini: Buonasera. Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E… -