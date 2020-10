Il web contro Matilde Brandi: spuntano accuse pesanti (Di martedì 13 ottobre 2020) Il pubblico del Grande Fratello Vip inizia a non sopportare più la presenza di Matilde Brandi nella casa, così sul web si solleva una polemica per alcune dichiarazioni della ballerina su Tommaso Zorzi. Entrata al Grande Fratello Vip sorridente e leggera, con la promessa di non dire parolacce per le figlie che la guardano da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Il pubblico del Grande Fratello Vip inizia a non sopportare più la presenza dinella casa, così sul web si solleva una polemica per alcune dichiarazioni della ballerina su Tommaso Zorzi. Entrata al Grande Fratello Vip sorridente e leggera, con la promessa di non dire parolacce per le figlie che la guardano da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Così, dopo la diretta di ieri, 12 ottobre, del Grande Fratello Vip, gli utenti del web si sono sollevati contro Matilde accusandola addirittura di omofobia e atteggiamenti bigotti. Queste parole sono ...

Con la realtà sempre più opprimente e piena di regole da seguire, il web e i social network promettevano spazi di libertà dove esprime se stessi e le proprie idee. Purtroppo però, man mano che sempre ...

Così, dopo la diretta di ieri, 12 ottobre, del Grande Fratello Vip, gli utenti del web si sono sollevati contro Matilde accusandola addirittura di omofobia e atteggiamenti bigotti. Queste parole sono ...