I controlli entrano in casa. “Ci affideremo alle segnalazioni dei vicini” dice Speranza (Di martedì 13 ottobre 2020) La bozza del nuovo Dpcm per arginare i nuovi casi di Covid ha scatenato subito la polemica. Si teme la violazione del domicilio. E’ ormai in dirittura di arrivo il nuovo Dpcm che i membri della squadra di Governo – in particolar modo, il Ministro della Salute Roberto Speranza – stanno curando nei dettagli. Tra le … L'articolo I controlli entrano in casa. “Ci affideremo alle segnalazioni dei vicini” dice Speranza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020) La bozza del nuovo Dpcm per arginare i nuovi casi di Covid ha scatenato subito la polemica. Si teme la violazione del domicilio. E’ ormai in dirittura di arrivo il nuovo Dpcm che i membri della squadra di Governo – in particolar modo, il Ministro della Salute Roberto– stanno curando nei dettagli. Tra le … L'articolo Iin. “Cidei vicini”proviene da leggilo.org.

OigresAilgaM : @Corriere Mascherine in casa? MANCO A PIANGERE Solo 6 persone? MANCO A PIANGERE Controlli in casa? MANCO A PIANGERE… - terrinadriano : @RobertoFioreFN Caro Fiore chiamaci in piazza con l'opposizione fittizzia che abbiamo... Ma come ci entrano in casa… - terrinadriano : @Libero_official Ma scusate perché questo governo di incapaci ci entrano pure in casa per controlli anti virus e fa… - Diego03981216 : @Carmenthesign @Anna3Pellegrini @ongheu @lauraboldrini 2/2 arrivi qui, 0 controlli, entrano cani e porci, senza val… - svirgola2 : @schnitzlerrr ma welcome ai turisti stranieri con la grana, che entrano in auto, senza controlli, nè tamponi nè mas… -

Ultime Notizie dalla rete : controlli entrano Covid a scuola, controlli all'uscita e stop alle feste di studenti Il Messaggero Corona fuori controllo: "Volevo ucciderti". Nina Moric pubblica l'audio choc: "Mamma voglio tornare a casa"

Nina Moric ha pubblicato un video con due telefonate registrate, una di Fabrizio Corona e una del figlio Carlos, dai contenuti scioccanti. I legali della modella croata hanno denunciato l'ex re dei pa ...

Salcef Group entra nel mercato ferroviario Usa grazie a UniCredit e Sace

Salciccia: "E' la più rilevante acquisizione dell'azienda negli ultimi anni". Salcef Group spa acquisisce, per il tramite della controllata Salcef Usa Inc, il 90% del capitale di Delta Railroad ...

Nina Moric ha pubblicato un video con due telefonate registrate, una di Fabrizio Corona e una del figlio Carlos, dai contenuti scioccanti. I legali della modella croata hanno denunciato l'ex re dei pa ...Salciccia: "E' la più rilevante acquisizione dell'azienda negli ultimi anni". Salcef Group spa acquisisce, per il tramite della controllata Salcef Usa Inc, il 90% del capitale di Delta Railroad ...