Grande Fratello Vip, la bomba: entra un nuovo concorrente (Di martedì 13 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci sempre più vicina e poi sempre più lontana a Pretelli; Guenda Goria forse fidanzata lontano dalla casa del Grande Fratello Vip; Myriam Catania alle prese con proposte di matrimonio urlate oltre le mura… ma per Tommaso Zorzi non c’è nessuna chance dentro la casa più spiata d’Italia o almeno, per ora. Nel corso della puntata di ieri il gieffino si è lamentato dell’assenza di un papabile corteggiatore per lui al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini sembra essere pronto ad accontentarlo. Tommaso Zorzi: entra per lui un papabile flirt? Lo scoop esplode dopo la messa in onda dell’ultimo capitolo di Casa Chi e a lanciare la notizia è lo stesso conduttore, Alfonso Signorini. Mentre non sono chiarissime ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci sempre più vicina e poi sempre più lontana a Pretelli; Guenda Goria forse fidanzata lontano dalla casa delVip; Myriam Catania alle prese con proposte di matrimonio urlate oltre le mura… ma per Tommaso Zorzi non c’è nessuna chance dentro la casa più spiata d’Italia o almeno, per ora. Nel corso della puntata di ieri il gieffino si è lamentato dell’assenza di un papabile corteggiatore per lui alVip e Alfonso Signorini sembra essere pronto ad accontentarlo. Tommaso Zorzi:per lui un papabile flirt? Lo scoop esplode dopo la messa in onda dell’ultimo capitolo di Casa Chi e a lanciare la notizia è lo stesso conduttore, Alfonso Signorini. Mentre non sono chiarissime ...

Spuntano come funghi gli ex fidanzati (o presunti tali) di Elisabetta Gregoraci da quando è chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Giornata difficile per i quattro concorrenti del GF Vip rinchiusi nel 'Cucurio'. È arrivato un comunicato del Grande Fratello, letto da Elisabetta Gregoraci, con delle nuove istruzioni: “Cari vip, il ...

