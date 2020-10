Elisabetta Gregoraci: Mattino 5 svela chi è il suo corteggiatore segreto (Di martedì 13 ottobre 2020) A Mattino 5 è svelata l’identità del “corteggiatore” segreto di Elisabetta Gregoraci, che le ha inviato un aereo al GF Vip. Federica Panicucci non poteva non affrontare durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino Cinque uno dei misteri più curiosi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e no, non ci riferiamo alla … L'articolo Elisabetta Gregoraci: Mattino 5 svela chi è il suo corteggiatore segreto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 13 ottobre 2020) A5 èta l’identità del “di, che le ha inviato un aereo al GF Vip. Federica Panicucci non poteva non affrontare durante il talk dedicato alla cronaca rosa diCinque uno dei misteri più curiosi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e no, non ci riferiamo alla … L'articolochi è il suoè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - zazoomblog : GF Vip aereo per Elisabetta Gregoraci: ecco chi l’ha mandato - #aereo #Elisabetta #Gregoraci: #mandato - CheDonnait : Io preferisco Pierpaolo. #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e Piero Barone: lindiscrezione sul nuovo Flirt a Mattino 5 - #Grande… - eeffettodomino : RT @allynetti: Elisabetta Gregoraci aveva il potenziale ma lo sta sprecando giorno dopo giorno. Spero che si riprenda un poco, altrimenti l… -