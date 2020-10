Dpcm firmato: stop alle gite scolastiche, no feste, no calcetto, sì alle palestre (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Conte esclude nuovo lockdown totali, ma già si porta avanti nel dire che «si potrebbe pensare a lockdown circoscritti». Frase che comunque nessuno sa esattamente che cosa voglia dire. Via libera quindi alle nuove restrizioni decise dal Governo che si è riunito ieri sera proprio per analizzare ogni punto del provvedimento che impone restrizioni più rigide rispetto a quello in vigore fino a ieri. Il Dpcm durerà per 30 giorni. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Conte esclude nuovo lockdown totali, ma già si porta avanti nel dire che «si potrebbe pensare a lockdown circoscritti». Frase che comunque nessuno sa esattamente che cosa voglia dire. Via libera quindi alle nuove restrizioni decise dal Governo che si è riunito ieri sera proprio per analizzare ogni punto del provvedimento che impone restrizioni più rigide rispetto a quello in vigore fino a ieri. Il Dpcm durerà per 30 giorni.

