Worlds 2020 | il tracollo dei Rogue nel gruppo B

MassimoFamularo : Lo Special Report dell'Economist ( - esports247_it : Worlds 2020, la figuraccia dei team nordamericani scatena il dibattito. Jack Etienne: 'Occorre cambiare tutto'… - GPTWItalia : ?? ?? Classifica #WorldsBest2020: domani saranno svelati i World's Best Workplaces 2020, che quest’anno verrà svelata… - Powned_IT : #LeagueOfLegends Si concludono anche le sfide dell'ultimo girone dei #Worlds2020. Ecco gli accoppiamenti per i qua… - rpalazzolo : RT @ramella_f: Conseguenze inintenzionali(?) del protezionismo ambientalista. -

Ultime Notizie dalla rete : Worlds 2020

Anche il caotico gruppo C dei Worlds 2020 ha trovato, finalmente, un ordine preciso per le squadre che lo compongono. Gen.G e Fnatic si prendono i primi di posti della classifica e la qualificazione, ...La giornata di ritorno del gruppo B dei Worlds 2020 non è stata molto piacevole per i Rogue, che hanno incassato tre sconfitte su tre game giocati. Questa cosa li ha relegati nell'ultimo posto del ...