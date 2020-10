Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe faccia faccia a Live non è la D’Urso (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ex gieffina Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi si sono incontrano a “Live Non è la D’Urso” e si confrontano sulla loro “relazione”, durata sette ore. Al “GF Vip” Francesca ha raccontato di aver avuto una love story durata appunto sette ore con Vittorio Sgarbi, che ha dato la sua versione dei fatti. Ma Sgarbi in una precedente puntata di “Live non è la D’Urso” aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, ma Franceska l’ha sconfessato: “Quando me l’hanno chiesto nel reality ha raccontato alla trasmissione di Barbara D’Urso – ci ho pensato e ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ex gieffinasi sono incontrano a “Non è la D’Urso” e si confrontano sulla loro “relazione”, durata sette ore. Al “GF Vip” Francesca ha raccontato di aver avuto una love story durata appunto sette ore con, che ha dato la sua versione dei fatti. Main una precedente puntata di “non è la D’Urso” aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, mal’ha sconfessato: “Quando me l’hanno chiesto nel reality ha raccontato alla trasmissione di Barbara D’Urso – ci ho pensato e ...

Giorgiolaporta : A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta mag… - VittorioSgarbi : 1.500 visitatori ieri al Mart di Rivereto per l’apertura della mostra “Caravaggio. Il contemporaneo”. Mi sembra un… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Non sono affatto pentito, non voglio chiedere scusa se non a quelli che ritengono c… - patriziafrezzat : RT @Giorgiolaporta: A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta magistr… - Etrurianews : ROMA – Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. -