Smart working, misura di prevenzione primaria e di sviluppo digitale (Di lunedì 12 ottobre 2020) È notizia di queste ore che il governo rafforzerà e, speriamo, estenderà l’incremento dell’obbligo di ricorrere allo Smart working riconoscendo questa modalità lavorativa anche quale la più efficace misura di distanziamento interpersonale di prevenzione dal contagio del Covid-19, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche per evitare il preoccupante e inevitabile sovraffollamento dei trasporti pubblici.L’emergenza epidemiologica non consente passi indietro e sta costringendo anche chi ha tentato di ignorarlo che certe resistenze all’adozione del lavoro agile stavano esponendo i lavoratori a rischi di contagio evitabili. La realtà, infatti, racconta di un Paese in cui la normativa di emergenza con i DPCM e, in particolare per la PA, con gli indirizzi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) È notizia di queste ore che il governo rafforzerà e, speriamo, estenderà l’incremento dell’obbligo di ricorrere alloriconoscendo questa modalità lavorativa anche quale la più efficacedi distanziamento interpersonale didal contagio del Covid-19, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche per evitare il preoccupante e inevitabile sovraffollamento dei trasporti pubblici.L’emergenza epidemiologica non consente passi indietro e sta costringendo anche chi ha tentato di ignorarlo che certe resistenze all’adozione del lavoro agile stavano esponendo i lavoratori a rischi di contagio evitabili. La realtà, infatti, racconta di un Paese in cui la normativa di emergenza con i DPCM e, in particolare per la PA, con gli indirizzi ...

