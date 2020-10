Sgarbi si candida a sindaco di Roma

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 12 ottobre 2020)scende in campo per la Capitale: “Mi candido adi. Via autovelox, musei gratis e scuola alle 10” Vittoriosaràtoalle elezioni amministrative dinel 2021. Lo storico e critico d’arte, attualmente deputato alla Camera edi Sutri (Viterbo) correrà con il simbolo di “Rinascimento“, il movimento da… L'articolo Corriere Nazionale.