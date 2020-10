Serena Autieri, la verità sul rapporto con Garko: «Svilente parlarne…» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip ha inevitabilmente scatenato un gran parlare sui passati rapporti dell’attore: da quello più recente con Adua Del Vesco a quello storico con Eva Grimaldi, a quello “focoso e passionale” (così definito dallo stesso Garko) con Serena Autieri. Ospite questo pomeriggio, lunedì 12 ottobre 2020, a Oggi è un altro giorno, l’attrice partenopea ha cercato di sottrarsi all’argomento senza però risparmiare qualche frecciatina al collega. Difficile non sfiorare il tema Garko per la conduttrice Serena Bortone. Leggi anche >> Eva Grimaldi, la verità su Garko: «L’ho sempre protetto, ci avrei fatto anche un figlio» Serena ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il coming out di Gabrielal GF Vip ha inevitabilmente scatenato un gran parlare sui passati rapporti dell’attore: da quello più recente con Adua Del Vesco a quello storico con Eva Grimaldi, a quello “focoso e passionale” (così definito dallo stesso) con. Ospite questo pomeriggio, lunedì 12 ottobre 2020, a Oggi è un altro giorno, l’attrice partenopea ha cercato di sottrarsi all’argomento senza però risparmiare qualche frecciatina al collega. Difficile non sfiorare il temaper la conduttriceBortone. Leggi anche >> Eva Grimaldi, la verità su: «L’ho sempre protetto, ci avrei fatto anche un figlio»...

